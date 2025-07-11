У Харкові та області 12 липня прогнозують грози, шквали та град

На 12 липня для Харкова й області оголошено штормове попередження: очікуються грози, шквали до 20 м/с і град. Погодні умови можуть вплинути на роботу підприємств і транспорт.
12 липня у Харкові та Харківській області прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляє РЕДПОСТ.
За даними Харківського регіонального центру гідрометеорології, по місту очікуються грози, вдень можливий град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. По області також передбачаються грози, подекуди град і сильний вітер.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних служб та вплинути на рух транспорту.
Рівень небезпеки — перший, жовтий. Жителів Харкова та області закликають бути уважними й обережними, зважати на штормове попередження та за можливості уникати перебування на вулиці під час негоди.
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