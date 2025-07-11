Відбудову Харкова потрібно починати до завершення війни, – Ігор Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю італійському радіо закликав міжнародних партнерів не зволікати з відновленням міста, адже без відбудови Харків ризикує втратити своїх мешканців.
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що процес відбудови українських міст, зокрема Харкова, необхідно розпочинати ще до завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю італійському медіа «Radio24 - ilsole24ore», повідомляє РЕДПОСТ.
За словами мера, відкладати відновлення не можна, оскільки це може призвести до втрати мешканців і перетворення війни на боротьбу за порожні території. Терехов зауважив, що хоч існують ризики повторних атак, без будівництва місто втратить віру людей у майбутнє.
Він наголосив, що Харків — одне з найбільших міст України, яке постійно зазнає обстрілів та має масштабні руйнування. Нині понад 160 тисяч харків’ян залишилися без житла.
«Щоб повернути людей з Європи, з інших міст України, і дати можливість нормально жити тим, хто переїхав у інші райони Харкова, нам потрібна відбудова. Не можна чекати: ось закінчиться війна – тоді будемо відбудовувати. Ми не можемо втратити людей», — наголосив міський голова.
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