11.07.2025 14:39 Рита Парфенова

Відбудову Харкова потрібно починати до завершення війни, – Ігор Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю італійському радіо закликав міжнародних партнерів не зволікати з відновленням міста, адже без відбудови Харків ризикує втратити своїх мешканців.



Фото: ХМР

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що процес відбудови українських міст, зокрема Харкова, необхідно розпочинати ще до завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю італійському медіа «Radio24 - ilsole24ore», повідомляє РЕДПОСТ.

За словами мера, відкладати відновлення не можна, оскільки це може призвести до втрати мешканців і перетворення війни на боротьбу за порожні території. Терехов зауважив, що хоч існують ризики повторних атак, без будівництва місто втратить віру людей у майбутнє.

Він наголосив, що Харків — одне з найбільших міст України, яке постійно зазнає обстрілів та має масштабні руйнування. Нині понад 160 тисяч харків’ян залишилися без житла.

«Щоб повернути людей з Європи, з інших міст України, і дати можливість нормально жити тим, хто переїхав у інші райони Харкова, нам потрібна відбудова. Не можна чекати: ось закінчиться війна – тоді будемо відбудовувати. Ми не можемо втратити людей», — наголосив міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов під час конференції в Римі заявив про необхідність особливого підходу до відновлення прифронтових міст та розповів про збитки Харкова від війни.