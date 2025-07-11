У Харкові ремонтники перевірили технічний стан комунікацій чотирьох тисяч будинків

Які ще роботи та де саме провели бригади підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».
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Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
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