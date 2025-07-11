11.07.2025 17:52 Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтники перевірили технічний стан комунікацій чотирьох тисяч будинків

Які ще роботи та де саме провели бригади підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , водяники Харкова

завершили технічний огляд комунікацій у 4 тис. будинків;

замінили 14 км зношених трубопроводів;

служба дільниці Слобідського району переклала понад 2 км систем у будинках комунальної форми власності;

значний обсяг ремонтних робіт проведено в будинках на пр. Льва Ландау та вул. Польовій.

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У районній дільниці (яка обслуговує понад 620 будинків) планують провести капітальні ремонти 40 будівель. А до зими повністю готові понад 60% будинків, де комунальники вже

оновили трубопроводи;

встановили нову запірно-регулювальну арматуру;

виконали необхідні ремонти вузлів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 12 липня 2025 року у двох районах Харкова вимикатимуть світло через ремонтні роботи.