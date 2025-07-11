    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині вшанували пам’ять Героя України Артема Костирі
11.07.2025  18:22   Дмитро Колонєй

На Харківщині вшанували пам’ять Героя України Артема Костирі

Рік тому Харківщина втратила людину, справжнього професіонала, офіцера, який до останнього подиху виконував свій обов’язок, дбав про людей.

Вшанувано пам’ять Героя України Артема Костирі: Новини Харква
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 липня 2025 року у сквері Пожежних міста Харкова відбулися заходи вшанування пам’яті начальника Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області, Героя України Артема Костирі.
 
Вшанувано пам’ять Героя України Артема Костирі: Новини Харква
 
Апртем Костиря зигинув 13 липня 2024 року, коли російські війська обстріляли селище Буди. Він прибув на місце ворожого удару і з перших хвилин особисто керував ліквідацією його наслідків. Попри отримане попередження про можливу повторну атаку, він, перш за все дбаючи про мирне населення і своїх підлеглих,  евакуював цивільних і особовий склад у безпечне місце. Та сам не встиг укритися…
 
Вшанувано пам’ять Героя України Артема Костирі: Новини Харква
 
Артем Костиря удостоєний звання Герой України посмертно. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники бомбували селища Харківщини та тричі атакували позиції наших захисників.
 
Тэги:  подія, смерть, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.07 Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку видатному вченому-правознавцю та Герою України 29.05 Суспільство Харків і Львів реалізували перші спільні проєкти у сфері культури та мистецької освіти 29.05 Суспільство Харківський притулок для тварин запрошує на флешмоб та День відкритих дверей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 