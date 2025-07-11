11.07.2025 18:22 Дмитро Колонєй

На Харківщині вшанували пам’ять Героя України Артема Костирі

Рік тому Харківщина втратила людину, справжнього професіонала, офіцера, який до останнього подиху виконував свій обов’язок, дбав про людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 липня 2025 року у сквері Пожежних міста Харкова відбулися заходи вшанування пам’яті начальника Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області, Героя України Артема Костирі.

Апртем Костиря зигинув 13 липня 2024 року, коли російські війська обстріляли селище Буди. Він прибув на місце ворожого удару і з перших хвилин особисто керував ліквідацією його наслідків. Попри отримане попередження про можливу повторну атаку, він, перш за все дбаючи про мирне населення і своїх підлеглих, евакуював цивільних і особовий склад у безпечне місце. Та сам не встиг укритися…

Артем Костиря удостоєний звання Герой України посмертно.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники бомбували селища Харківщини та тричі атакували позиції наших захисників.