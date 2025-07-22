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22.07.2025  17:04   Дмитро Колонєй

Загарбники вдарили по приватному будинку у Харкові

Попередні дані про влучання безпілотника окупантів надав мер Харкова Ігор Терехов.


Загарбники вдарили по приватному будинку у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, зафіксовано ще один удар ворожим БПЛА «черніка» по Індустріальному району. За попередньою інформацією - потрапляння у приватний будинок. Наразі без постраждалих. Триває обстеження місця прильоту. Про це поінформував мре Харков Ігор Терехов.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про приліт ворожого БПЛА в Індустріальному районі.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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