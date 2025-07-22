У Харкові та області очікуються грози, шквали й град

23 липня на Харківщині прогнозують грозу, вітер до 20 м/с і місцями град. Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і транспорту.
У Харківській області на 23 липня 2025 року оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий рівень). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби синоптики прогнозують:
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.
Жителям та водіям радять бути уважними й обережними.
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