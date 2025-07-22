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22.07.2025  16:36   Рита Парфенова

У Харкові та області очікуються грози, шквали й град

23 липня на Харківщині прогнозують грозу, вітер до 20 м/с і місцями град. Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і транспорту.


Фото: ГУ ДСНС

У Харківській області на 23 липня 2025 року оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий рівень). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби синоптики прогнозують:

  • у місті Харкові – грозу та пориви вітру до 15–20 м/с вдень;
  • по області – грозу, сильні пориви вітру до 20 м/с та місцями град.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Жителям та водіям радять бути уважними й обережними.

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Тэги:  гроза, негода, харків
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