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22.07.2025  18:12   Дмитро Колонєй

Французські дипломати побачили на власні очі руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, його українським колегою Андрієм Сибігою та Надзвичайнии і Повноважнии Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром.


Французські дипломати побачили на власні очі руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, сторони обговорили питання співпраці й подальшу підтримку Харкова в умовах війни. Делегація оглянула руйнування будівель ХОДА, Харківського літмузею і житлових будинків.
 
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Ігор Терехов висловив подяку Франції за постійну підтримку, в т.ч. за генератори.
 
«Це допомогло нам пройти важку зиму, зберегти важливу інфраструктуру та забезпечити населення послугами. Ми разом будуємо «енергетичний острів», що дасть можливість Харкову стати більш стійким до обстрілів з боку ворога», - наголосив Ігор Терехов.
 
Побачили руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста французські дипломати: Новини Харкова
 
 
Побачили руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста французські дипломати: Новини Харкова
 
Жан-Ноель Барро акцентував на важливості підтримки Харкова та підкреслив, що місто є прикладом стійкості та сили. За його словами, Харків отримує допомогу для відновлення водо- і тепломереж, бізнесу, культурних об'єктів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Франція готова всебічно підтримувати Харків і всю Україну.
 
Тэги:  допомога, франція, харків, агрессия россии
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