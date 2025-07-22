22.07.2025 18:12 Дмитро Колонєй

Французські дипломати побачили на власні очі руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, його українським колегою Андрієм Сибігою та Надзвичайнии і Повноважнии Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром.



Французські дипломати побачили на власні очі руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста



Як повідомляє РЕДПОСТ , сторони обговорили питання співпраці й подальшу підтримку Харкова в умовах війни. Делегація оглянула руйнування будівель ХОДА, Харківського літмузею і житлових будинків.

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Ігор Терехов висловив подяку Франції за постійну підтримку, в т.ч. за генератори.

«Це допомогло нам пройти важку зиму, зберегти важливу інфраструктуру та забезпечити населення послугами. Ми разом будуємо «енергетичний острів», що дасть можливість Харкову стати більш стійким до обстрілів з боку ворога», - наголосив Ігор Терехов.

Жан-Ноель Барро акцентував на важливості підтримки Харкова та підкреслив, що місто є прикладом стійкості та сили. За його словами, Харків отримує допомогу для відновлення водо- і тепломереж, бізнесу, культурних об'єктів.