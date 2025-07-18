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18.07.2025  13:50   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік вчинив сексуальне насильство щодо дитини

Зловмисник шантажем заманив 11-річну односельчанку до покинутої будівлі та здійснив насильницькі дії сексуального характеру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські затримали мешканця Балаклійщині за скоєння злочину.
 
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.
 
48-річного зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у скоєному злочині. 
 
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
«Поліція закликає громадян повідомляти про випадки насильства над дітьми до відповідних органів. Анонімність та безпека постраждалих гарантується», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік зґвалтував 16-річну дівчинку.
 
Тэги:  події, харків
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