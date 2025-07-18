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18.07.2025  14:05   Віталій Хіневич

Окупанти обстріляли Богодухівську громаду

Попередньо, ворог завдав удару 4 БпЛА типу «Герань-2».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила. 
 
У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних. Одну пожежу вже ліквідували. 
 
Профільні служби працюють на місці влучання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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