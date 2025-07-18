18.07.2025 14:30

Для вступників з Харківської області уряд встановив підвищений коефіцієнт гранту

В Україні запровадив підвищений коефіцієнт для державного освітнього гранту, який стосується абітурієнтів з прифронтових регіонів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Повідомляється, що в Україні запровадив підвищений коефіцієнт для державного освітнього гранту, який стосується абітурієнтів з прифронтових регіонів. Зокрема, коефіцієнт 1,5 буде застосовуватися до гранту для вступників з Харківської, Сумської, Запорізької та Миколаївської областей, які подають документи до вищих навчальних закладів саме у своїх областях.

За інформацією відповідного комітету, це перший випадок, коли в Україні введено підвищений коефіцієнт у розмірі 1,5 до державного гранту для студентів.

Ця норма поширюватиметься на вступників 2025 року, які завершили навчання в загальноосвітніх закладах Харківської, Сумської, Запорізької або Миколаївської областей та подали заяви на вступ до закладів вищої освіти у своїх регіонах.

Варто зазначити, що підвищений коефіцієнт не застосовується у випадках, якщо:

вступник із прифронтової області подає документи до навчального закладу в іншому регіоні;

абітурієнт з іншої області вступає до закладу на прифронтовій території.

Розміри державних освітніх грантів на 2025 рік визначені таким чином:

базовий грант становить 17 тисяч гривень (для вступників з 150+ або 140+ балів на спеціальностях, що отримують підтримку);

підвищений грант складає 25 тисяч гривень (для тих, хто набрав 170+ балів);

з урахуванням коефіцієнта 1,5 розмір гранту зростає відповідно до 25,5 тисяч та 37,5 тисяч гривень.

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