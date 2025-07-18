18.07.2025 15:00 Віталій Хіневич

Харківські юні спортсмени здобули 14 медалей на європейському турнірі з єдиноборств

Європейські ігри єдиноборств серед школярів пройшли в Румунії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

З 11 по 17 липня у столиці Румунії, місті Бухарест, пройшли Європейські ігри єдиноборств серед школярів, організовані Європейською федерацією шкільного спорту (ESSF) за сприяння Federatia Romana de Taekwon-do ITF. Ця масштабна подія зібрала понад 2 тисячі учасників із 20 країн Європи.

Варто зазначити, що історичним досягненням стало те, що таеквон-до ІТФ вперше було включено до програми офіційних змагань ESSF, відкриваючи таким чином нову сторінку в розвитку нашого бойового мистецтва в шкільному спорті.

У складі збірної команди України Харківська область була представлена потужною командою, до якої увійшли 18 спортсменів, 4 тренери, 2 судді та 1 офіційний представник делегації. Юні спортсмени з Харкова продемонстрували високий рівень майстерності, здобувши 14 медалей, серед яких 4 золоті, 4 срібні та 6 бронзових нагород.

Зокрема, золотими призерами Європейських ігор єдиноборств серед школярів 2025 року стали Богдан Мартелов, Марк Бузовський, Макар Ієвлев та Данило Алфьоров. Окрім того, срібними призерами стали Микола Михайленко, Кирило Асянов, Дмитро Шатрава та Олексій Ісаєв. Водночас бронзові нагороди вибороли Кирило Попроцький, Богдан Сірий, Софія Журавель, Тимофій Журавель, Кирило Асянов та Кирило Серіков.

Таким чином, харківські школярі вкотре підтвердили свій високий рівень спортивної підготовки та гідно представили регіон на міжнародному рівні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Україну у велоспорті на ЄЮОФ-2025 представить харків’янин Вадим Майданник.