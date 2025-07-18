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18.07.2025  15:19   Рита Парфенова

Судитимуть жителя Вовчанська, який працював у «цивільній адміністрації» під час окупації Харківщини

До суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя Вовчанська, який під час тимчасової окупації добровільно обіймав посаду в незаконній адміністрації, сприяючи ворогу.

суд

Як повідомляє РЕДПОСТ, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 49-річного уродженця міста Вовчанськ, якого обвинувачують за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). 

Слідством встановлено, що у червні 2022 року чоловік, який до цього був безробітним, добровільно погодився на посаду «начальника адміністративно-господарського відділу» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Волчанського району», створеній російськими окупантами.

Обвинувачений виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції: керував працівниками, організовував ремонти приміщень, благоустрій територій, забезпечував роботу установи окупаційної влади.

За даними прокуратури, таким чином чоловік сприяв реалізації політики держави-агресора та допомагав створювати незаконну систему управління на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування проводили слідчі та оперативники Управління СБУ в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала 45-річну жінку, яка збирала та передавала окупантам дані про розташування адмінбудівель і можливу присутність українських військових у Харкові.

Тэги:  колаборант, харків
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