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18.07.2025  15:51   Рита Парфенова

У Чугуєві відновлюють електропостачання після ранкового обстрілу

Через атаку безпілотників у Чугуєві без світла залишилися мешканці дев’ятиповерхівки. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень.

Новини Харкова: у Чугуєві після обстрілу відновлюють електропостачання

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Чугуєві Харківської області фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання після ранкового ворожого обстрілу.

За словами начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, близько 4:30 місто атакували ворожі безпілотники, унаслідок чого було пошкоджено підземну кабельну лінію, яка забезпечує живленням дев’ятиповерховий житловий будинок.

«Без електропостачання залишилися 83 споживачі. Зараз наші фахівці обстежують лінію, щоб локалізувати пошкоджену ділянку. Оскільки кабель проходить під землею, потрібен додатковий час, аби дістатися до місця аварії. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії», – зазначив Андрій Семенов.

Енергетики закликають мешканців із розумінням ставитися до тимчасових незручностей та запевняють, що роботи тривають у посиленому режимі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуєві після ударів БпЛА пошкоджені припарковані автомобілі, скління у житлових будинках, поштове відділення, навчальний та медичний заклади. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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