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18.07.2025  16:23   Рита Парфенова

Поліція роз’яснила ситуацію з відео затримання працівниками ТЦК чоловіка у Харкові

У Харкові перевірили інформацію щодо дій групи оповіщення після публікації відео із затриманням перехожого. З’ясувалося: чоловіка розшукували за ухилення від мобілізації.

поліція

18 липня в соціальних мережах з’явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують перехожого в Харкові. У публікаціях припускалося, що подальша доля затриманого нібито невідома.

У поліції Харківської області інформацію перевірили, повідомляє РЕДПОСТ.

Встановлено, що того дня у місті працювала спільна група оповіщення, до складу якої входили представники районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та працівник поліції.

Під час відпрацювання група виявила 32-річного місцевого мешканця, який, за даними баз, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією. Чоловіка затримали відповідно до ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доставили до одного з Територіальних центрів для з’ясування обставин.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події згідно з чинним законодавством.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  на Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина.

Тэги:  тцк, мобілізація, харків
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