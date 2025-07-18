Поліція роз’яснила ситуацію з відео затримання працівниками ТЦК чоловіка у Харкові

У Харкові перевірили інформацію щодо дій групи оповіщення після публікації відео із затриманням перехожого. З’ясувалося: чоловіка розшукували за ухилення від мобілізації.
18 липня в соціальних мережах з’явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують перехожого в Харкові. У публікаціях припускалося, що подальша доля затриманого нібито невідома.
У поліції Харківської області інформацію перевірили, повідомляє РЕДПОСТ.
Встановлено, що того дня у місті працювала спільна група оповіщення, до складу якої входили представники районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та працівник поліції.
Під час відпрацювання група виявила 32-річного місцевого мешканця, який, за даними баз, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією. Чоловіка затримали відповідно до ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доставили до одного з Територіальних центрів для з’ясування обставин.
Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події згідно з чинним законодавством.
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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.
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