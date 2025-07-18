18.07.2025 16:47 Рита Парфенова

На Харківщині триває триває бій в районі Степової Новоселівки

Протягом дня російські війська тричі штурмували позиції українських сил у районах Вовчанська та Красного Першого, а також продовжують атакувати поблизу Степової Новоселівки на Куп’янському напрямку.

Протягом 18 липня на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили три атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Окрім того, на Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення в районі Степової Новоселівки. Українські захисники стримують наступ противника.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждала громада населеного пункту Тимофіївка Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Богодухівську громаду, попереднью, чотирма БпЛА типу «Герань-2».