На Харківщині триває триває бій в районі Степової Новоселівки

Протягом дня російські війська тричі штурмували позиції українських сил у районах Вовчанська та Красного Першого, а також продовжують атакувати поблизу Степової Новоселівки на Куп’янському напрямку.
Протягом 18 липня на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили три атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Окрім того, на Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення в районі Степової Новоселівки. Українські захисники стримують наступ противника.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждала громада населеного пункту Тимофіївка Харківської області.
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День сприятиме наведенню порядку в справах і думках, а також організації особистого простору. Зірки радять скористатися моментом для самоорганізації та турботи про здоров’я.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дуже сильний дощ із грозою.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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