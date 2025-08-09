    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поранена жінка у важкому стані після удару БпЛА по магазину в Харкові
09.08.2025  17:53   Рита Парфенова

Поранена жінка у важкому стані після удару БпЛА по магазину в Харкові

У суботу вдень російський ударний БпЛА влучив у меблевий комплекс у Київському районі Харкова. Серед постраждалих – жінка у тяжкому стані з пораненням шиї.


Фото з відкритих джерел

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько четвертої години дня ворожий ударний безпілотник влучив у меблевий магазин у Київському районі міста, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, серед поранених – відвідувачі комплексу меблевих салонів. «Тут були люди. Це – вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це – справжній терор проти мирного населення», – наголосив Терехов.

Одна з постраждалих жінок перебуває у тяжкому стані – вона отримала поранення шиї.

За попередньою інформацією, для удару російські війська використали дрон «Молнія».

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки ворожого безпілотника по меблевому магазину у Київському районі Харкова постраждали шестеро людей.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
