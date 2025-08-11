    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Воєнного злочинця з Донецька заочно засудили до 12 років за зґвалтування мешканки Харківщини
11.08.2025  15:00   Рита Парфенова

Воєнного злочинця з Донецька заочно засудили до 12 років за зґвалтування мешканки Харківщини

Суд визнав винним учасника окупаційного угруповання рф, який під час окупації села на сході Харківщини зґвалтував місцеву жінку, погрожуючи їй зброєю.

Воєнного злочинця з Донецька заочно засудили до 12 років за зґвалтування на Харківщині

У Харкові заочно засудили до 12 років позбавлення волі мешканця тимчасово окупованого Донецька Максима Лянченка, який воював у складі російських сил та вчинив зґвалтування під час окупації одного з населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, Лянченко до початку повномасштабної війни добровільно вступив до підконтрольного рф незаконного збройного формування «днр». Під час боїв він служив у складі 115-го полку окупантів і брав участь у захопленні території області.

Під час окупації села на сході Харківщини зловмисник увірвався до будинку місцевої жительки. Погрожуючи автоматом, він намагався примусити жінку до статевого акту. Після відмови почав бити її та стріляти поряд, аби залякати. Коли потерпіла втратила можливість чинити опір, він зґвалтував її неприродним способом, а потім погрожував розправою, якщо вона розповість про злочин.

Перед звільненням населеного пункту Лянченко разом з іншими військовими рф залишив Харківщину. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території.

Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Тривають заходи для притягнення засудженого до реального відбування покарання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.

Тэги:  сбу, окупант, харків
