11.08.2025  15:22   Дмитро Колонєй

Комунальники впрядковують зелені зони Харкова (фото)

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригадли комунального підприємства продовжують роботи з впорядкування та догляду за зеленими зонами в Немишлянському районі.
 
Зокрема, комунальники навели лад біля Петренківського водоймища:
  • вивезли звідти сміття, гілля,
  • виконали санітарне чищення прибережної зеленої смуги.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у липні «Житлокомсервіс» отримав понад 6,9 тис. звернень через службу «1562».

 

