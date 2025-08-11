    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові п'яний дебошир погрожував розправою жінці та кидався у бійку
11.08.2025  15:56   Дмитро Колонєй

У Харкові п'яний дебошир погрожував розправою жінці та кидався у бійку

Правоохоронці Харкова зкрутили шибеника, який вчиняв домашнє насильство.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники сектору протидії домашньому насильству у Харкові отримали виклик. На місці події правоохоронці дізналися від 51-річної жінки, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив сварку, погрожував їй фізичною розправою, кидався у бійку.
 
Поліцейські склали на 53-річного кривдника адміністративний протокол  про вчинення домашнього насильства та винесли терміновий заборонний припис.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Поліція Харкова закликає тих, хто постраждав від домашнього насильства, звертатися до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зникла 63-річна жінка, яку останній раз  бачили на кладовищі.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 