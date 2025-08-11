11.08.2025 15:56 Дмитро Колонєй

У Харкові п'яний дебошир погрожував розправою жінці та кидався у бійку

Правоохоронці Харкова зкрутили шибеника, який вчиняв домашнє насильство.

Як повідомляє РЕДПОСТ , працівники сектору протидії домашньому насильству у Харкові отримали виклик. На місці події правоохоронці дізналися від 51-річної жінки, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив сварку, погрожував їй фізичною розправою, кидався у бійку.

Поліцейські склали на 53-річного кривдника адміністративний протокол про вчинення домашнього насильства та винесли терміновий заборонний припис.

Поліція Харкова закликає тих, хто постраждав від домашнього насильства, звертатися до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.