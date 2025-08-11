11.08.2025 16:21 Дмитро Колонєй

Жінка шпигувала на користь росіян та корегувала удари ворога по Харкову

Що саме робила прихильниця РФ у Харкові з'ясували правоохоронці та спрямували обвинувальний акт до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 45-річна безробітна у серпні 2022 року, перебуваючи в місті Харкові, ста працювати на вороа:

зафіксувала місце дислокації українських військових у Харкові та надіслала цю інформацію до проросійського чату в месенджері Telegram;

у квітні 2024 року допомагала готувати новий удар загарбників по локації одного зі структурних підрозділів Харківської міської ради, де, за її припущенням, нібито перебували військовослужбовці Сил оборони України;

систематично підтримувала «русский мир», неодноразово публікуя повідомлення в тому ж Telegram-боті;

поширювала дезінформацію про нібито провокації з боку України;

применшувала провину держави-агресора за руйнування цивільної інфраструктури Харкова;

стверджувала, що РФ має право «декомунізувати» місто до «стану рівного поля»;

публічно ставила під сумнів напрямок ударів і натякала на їх «українське походження».

Експертне дослідження встановило, що всі ці публікації містять ознаки виправдовування збройної агресії росіян проти України.

Правоохоронці викрили харківʼянку за місцем її проживання. На вирок вона очікує під арештом. Її судитимуть у Новобаварському районному суді Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ , писав, що воєнного злочинця з Донецька заочно засудили до 12 років за зґвалтування мешканки Харківщини.