11.08.2025 16:55

Харківські ремонтники ведуть роботи у трьох районах міста (фото)

Якими саме роботами займаються бригади комунальників та які мають успіхи розповіли та показали у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «ХРБП» лагодить м’які покрівлі в

Київському,

Салтівському та

Немишлянському районах.

Станом на сьогодні фахівці вже відремонтували 29 житлових будинків. Ще на 19 об’єктах роботи тривають.