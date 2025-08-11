    
Харківські ремонтники ведуть роботи у трьох районах міста (фото)
11.08.2025  16:55   

Харківські ремонтники ведуть роботи у трьох районах міста (фото)

Якими саме роботами займаються бригади комунальників та які мають успіхи розповіли та показали у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «ХРБП» лагодить м’які покрівлі в
  • Київському,
  • Салтівському та
  • Немишлянському районах. 
 
 
 
 
Станом на сьогодні фахівці вже відремонтували 29 житлових будинків. Ще на 19 об’єктах роботи тривають.
