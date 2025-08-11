На Харківщині окупанти намагалися прорватися в районах Вовчанська, Колодязного та Степової Новоселівки

В этот день

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.