11.08.2025  17:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти намагалися прорватися в районах Вовчанська, Колодязного та Степової Новоселівки

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Прорвати оборону ЗСУ в районах Вовчанська, Колодязного та Степової Новоселівки намагалися окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Вовчанська та Колодязного.
 
  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог один раз намагався йти вперед на позиції наших захисників у районі Степової Новоселівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони на Харківському напрямку знищили 59 ворожих БпЛА та 8 окупантів за добу.

 

