На Харківщині окупанти намагалися прорватися в районах Вовчанська, Колодязного та Степової Новоселівки

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони на Харківському напрямку знищили 59 ворожих БпЛА та 8 окупантів за добу.
Комментариев: 0
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: