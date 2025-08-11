    
11.08.2025  18:07   Дмитро Колонєй

У Харкові демонтували зруйновані росіянами багатоповерхівки

Стало відомо, які будівлі знесені, де ще тривають роботи та які найближчі плани щодо демонтажу у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ у Харкові завершили демонтування двох зруйнованих росіянами багатоповерхівок на
  • вул. Проскури, 9-в та
  • вул. Наталії Ужвій, 62.
 
Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9 перебуває на фінальній стадії робіт.
 
 
Найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт буде залучено єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою. Також фахівці готують до демонтажу ще кілька зруйнованих будинків. 
 
Роботи проводяться за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
 
Нагадаємо, ранше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знесуть десятки пошкоджених росіянами будинків.
 
 
Тэги:  агрессия россии, демонтаж, харків, будинки
