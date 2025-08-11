11.08.2025 18:07 Дмитро Колонєй

У Харкові демонтували зруйновані росіянами багатоповерхівки

Стало відомо, які будівлі знесені, де ще тривають роботи та які найближчі плани щодо демонтажу у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ у Харкові завершили демонтування двох зруйнованих росіянами багатоповерхівок на

вул. Проскури, 9-в та

вул. Наталії Ужвій, 62.

Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9 перебуває на фінальній стадії робіт.

Найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт буде залучено єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою. Також фахівці готують до демонтажу ще кілька зруйнованих будинків.

Роботи проводяться за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

