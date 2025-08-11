    
Надзвичайники врятували водія, якого затисло під час ДТП на Харківщині
11.08.2025  18:47   Дмитро Колонєй

Надзвичайники врятували водія, якого затисло під час ДТП на Харківщині

Як сталася аварія позашляховика з'ясували правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 серпня 2025 року у селищі Солоницівка Харківського району 57-річний водій авто Mitsubishi не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та врізався у приватний гараж. Унаслідок удару чоловіка затиснуло в салоні транспортного засобу.
 
На місце події прибули екстрені служби. Рятувальники деблокували постраждалого, медики госпіталізували його до лікарні. Наразі він перебуває у тяжкому стані. Пасажирів у салоні під час ДТП не було.
 
 
Поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо уважними під час ускладнених погодних умов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як правоохоронець врятував поранених під час аварії водіїв мопеда та мотоцикла.
 
Тэги:  допомога, дтп, харків, аварія
