    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху (відео)
11.08.2025  08:41   Рита Парфенова

У Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху (відео)

Дитина впала на кондиціонер четвертого поверху та уникнула травм завдяки оперативним діям рятувальників.

У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна та залишилася неушкодженою

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

10 серпня о 20:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію у п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Ювілейному в Харкові. З вікна п’ятого поверху випала трирічна дівчинка. Її врятувало те, що вона приземлилася на зовнішній блок кондиціонера поверхом нижче.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Використавши висувну пожежну драбину, вони швидко дісталися до дитини та спустили її на землю. Після огляду медиків з’ясувалося, що дівчинка не отримала жодних ушкоджень. Її передали батькам.

ДСНС наголошує: діти потребують постійного нагляду. Залишення їх без нагляду, навіть на кілька хвилин, може призвести до небезпечних ситуацій.

Тэги:  дснс, харків
