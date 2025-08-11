    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові завершується капремонт скверу біля Вічного вогню
11.08.2025  19:33   Дмитро Колонєй

У Харкові завершується капремонт скверу біля Вічного вогню

Свою думку щодо результатів відновлення відомого у Харкові місця відпочинку висловив експерт.


У Харкові завершується капремонт скверу біля Вічного вогню
Як повідомляє РЕДПОСТ, підходить до завершення капремонт скверу біля Вічного вогню. Він був здійснений через зсув ґрунту внаслідок ворожих обстрілів:
  • укріплено схил,
  • облаштовано систему водовідведення,
  • змонтовано світильники,
  • встановленно штучне багаття, лави тощо. 
 
Відомий гід Максим Розенфельд  зазначив, що це місце має особливе історичне значення: саме там, на Університетській гірці, в XVII сторіччі була побудована Харківська фортеця, і з цього місця починається чимало екскурсій містом.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На думку експерта нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. Також він підкреслив, що під час реконструкції у сквері не було знищено жодного дерева. 
 
«Навесні він буде більш зелений, ніж був раніше. А арт-інсталяція зроблена так, щоб не закривати оглядовий майданчик, а лише підкреслити його та зберегти звичний краєвид міста», - зазначив Максим Розенфельд.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтували зруйновані росіянами багатоповерхівки.
 
Тэги:  подія, благострій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Суспільство У селищі Харківщини перейменували вулицю на честь героя 03.08 Надзвичайні події На Харківщині обвалилася стіна учбового закладу 03.08 Медицина Маленька дитина на Закарпатті заклеїла собі очі суперклеєм
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 