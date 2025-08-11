11.08.2025 19:33 Дмитро Колонєй

У Харкові завершується капремонт скверу біля Вічного вогню

Свою думку щодо результатів відновлення відомого у Харкові місця відпочинку висловив експерт.



Як повідомляє РЕДПОСТ , підходить до завершення капремонт скверу біля Вічного вогню. Він був здійснений через зсув ґрунту внаслідок ворожих обстрілів:

укріплено схил,

облаштовано систему водовідведення,

змонтовано світильники,

встановленно штучне багаття, лави тощо.

Відомий гід Максим Розенфельд зазначив, що це місце має особливе історичне значення: саме там, на Університетській гірці, в XVII сторіччі була побудована Харківська фортеця, і з цього місця починається чимало екскурсій містом.

На думку експерта нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. Також він підкреслив, що під час реконструкції у сквері не було знищено жодного дерева.

«Навесні він буде більш зелений, ніж був раніше. А арт-інсталяція зроблена так, щоб не закривати оглядовий майданчик, а лише підкреслити його та зберегти звичний краєвид міста», - зазначив Максим Розенфельд.

