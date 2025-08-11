Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про атаку окупантів.
"Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу «Молнія» по місту.", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтували зруйновані росіянами багатоповерхівки.
