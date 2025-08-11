    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)
11.08.2025  19:41   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про атаку окупантів.


"Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу «Молнія» по місту.", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Влучання сталося у Київському районі на відкритій території. Наслідків та постраждалих немає.

