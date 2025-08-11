11.08.2025 19:41 Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про атаку окупантів.



Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)



"Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу «Молнія» по місту.", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Влучання сталося у Київському районі на відкритій території. Наслідків та постраждалих немає.

