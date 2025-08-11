11.08.2025 20:16 Дмитро Колонєй

Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Харківської субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Бітом Арміном Мозіманном.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Ігор Терехов та Біт Армін Мозіманн обговорили підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків руйнувань критичної інфраструктури та реалізацію гуманітарних програм.

Мер Харкова наголосив, що масштаби руйнувань у місті колосальні, і без зовнішньої допомоги відновити все неможливо. Окремо міський голова зупинився на підготовці до зими.

«Дуже багато вибитих вікон - це серйозна проблема. Ми готуємося до опалювального сезону і вдячні Червоному Хресту за передане обладнання. Це важливий крок для проходження зими», - зазначив Ігор Терехов.

Біт Армін Мозіманн підкреслив, що допомога Харкову є одним із основних напрямків діяльності організації.

«Ми підтримуємо роботу медичних закладів, допомагаємо з водопостачанням і підготовкою до зими, забезпечуємо людей матеріалами для утеплення, а також постачання систем очищення води. Ми продовжимо робити все, щоб допомогти харків’янам», - зазначив він.

