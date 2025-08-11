    
Главная Новини Харкова Влада Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн
11.08.2025  20:16   Дмитро Колонєй

Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Харківської субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Бітом Арміном Мозіманном.


Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн
Як повідомляє РЕДПОСТ, Ігор Терехов та Біт Армін Мозіманн обговорили підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків руйнувань критичної інфраструктури та реалізацію гуманітарних програм.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Мер Харкова наголосив, що масштаби руйнувань у місті колосальні, і без зовнішньої допомоги відновити все неможливо. Окремо міський голова зупинився на підготовці до зими.
 
«Дуже багато вибитих вікон - це серйозна проблема. Ми готуємося до опалювального сезону і вдячні Червоному Хресту за передане обладнання. Це важливий крок для проходження зими», - зазначив Ігор Терехов.
 
Продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова Червоний Хрест: Новини Харкова
 
Продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова Червоний Хрест: Новини Харкова
 
Біт Армін Мозіманн підкреслив, що допомога Харкову є одним із основних напрямків діяльності організації.
 
Продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова Червоний Хрест: Новини Харкова
 
«Ми підтримуємо роботу медичних закладів, допомагаємо з водопостачанням і підготовкою до зими, забезпечуємо людей матеріалами для утеплення, а також постачання систем очищення води. Ми продовжимо робити все, щоб допомогти харків’янам», - зазначив він.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків зазнав чотирьох атак дронів за тиждень – дев’ятеро поранених, серед них підліток.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Суспільство У Харкові відзначили прийдешній День молоді (фото)   11.08 Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено) 11.08 Влада Харків зазнав чотирьох атак дронів за тиждень – дев’ятеро поранених, серед них підліток
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 