11.08.2025 20:44 Мирон Зелений

У Харкові відзначили прийдешній День молоді (фото)

Урочистості з нагоди прийдешнього Дня молоді відбулися сьогодні, 11 серпня, в Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У заході взяли участь представники всіх вишів міста, спортсмени, волонтери, діячі культури та представники молодіжного самоврядування.

Міський голова Ігор Терехов привітав молодь зі святом та відзначив її внесок у розвиток міста в часи війни. Мер наголосив на мужності, активності та незламності молодих людей, які не лише навчаються й займаються творчістю, а й захищають Україну в лавах Збройних Сил та підтримують військових.

«Дуже приємно сьогодні бачити у цій залі стільки світлих і натхненних облич. Молодь Харкова - це наша гордість, надія і справжній локомотив розвитку міста. Ви довели, що навіть у найважчі часи можна залишатися активними, сміливими й небайдужими. Попри жахи війни та постійні обстріли, ви вчитеся, творите, займаєтеся спортом, волонтерите, захищаєте Україну зі зброєю в руках. Ви - сталева і незламна молодь, і я пишаюся кожним з вас! Ми всі чекаємо справедливого миру та віримо, що цей день настане. І тоді разом ми відбудуємо Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Я мрію, щоб ті, хто виїхав, повернулися додому, до своїх університетів і роботи, щоб місто знову наповнилося молодими людьми та їхньою енергією», - зазначив мер.

Ігор Терехов вручив найактивнішим представникам молоді Подяки міського голови.

Фотогалерея