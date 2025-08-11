    
Главная Фото Суспільство У Харкові відзначили прийдешній День молоді (фото)
11.08.2025  20:44   Мирон Зелений

У Харкові відзначили прийдешній День молоді (фото)

Урочистості з нагоди прийдешнього Дня молоді відбулися сьогодні, 11 серпня, в Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У заході взяли участь представники всіх вишів міста, спортсмени, волонтери, діячі культури та представники молодіжного самоврядування.
 
Міський голова Ігор Терехов привітав молодь зі святом та відзначив її внесок у розвиток міста в часи війни. Мер наголосив на мужності, активності та незламності молодих людей, які не лише навчаються й займаються творчістю, а й захищають Україну в лавах Збройних Сил та підтримують військових. 
 
«Дуже приємно сьогодні бачити у цій залі стільки світлих і натхненних облич. Молодь Харкова - це наша гордість, надія і справжній локомотив розвитку міста. Ви довели, що навіть у найважчі часи можна залишатися активними, сміливими й небайдужими. Попри жахи війни та постійні обстріли, ви вчитеся, творите, займаєтеся спортом, волонтерите, захищаєте Україну зі зброєю в руках. Ви - сталева і незламна молодь, і я пишаюся кожним з вас! Ми всі чекаємо справедливого миру та віримо, що цей день настане. І тоді разом ми відбудуємо Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Я мрію, щоб ті, хто виїхав, повернулися додому, до своїх університетів і роботи, щоб місто знову наповнилося молодими людьми та їхньою енергією», - зазначив мер. 
 
Ігор Терехов вручив найактивнішим представникам молоді Подяки міського голови.

Фотогалерея

Тэги:  харків, день молоді, привітання, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Надзвичайні події Протягом тижня росіяни вбили чотири людини та гатили по десяткам селищ Харківщини 11.08 Влада Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн 11.08 Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 