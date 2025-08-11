11.08.2025 20:48 Дмитро Колонєй

Протягом тижня росіяни вбили чотири людини та гатили по десяткам селищ Харківщини

Через обстріли Харківщини постраждали 43 людини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , минулого тижня, за даними ХОВА, російські окупанти обстріляли щонайменше 42 населені пункти Харківщини, у тому числі обласний центр.

Внаслідок обстрілів загинуло 4 мешканці Харківської області. Ще 43 людини зазнали поранень, серед них – 5 дітей: хлопці 14 і 15 років та дівчата 13, 15 і 17 років.

Також внаслідок підривів на вибухових пристроях постраждали 3 людей.

Минулого тижня під час ударів по цивільній інфраструктурі та жителям Харківської області російські загарбники застосували:

2 ракети «Іскандер М»;

60 некерованих авіаційних ракет;

27 КАБ;

7 БпЛА типу «Шахед»;

35 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

20 fpv-дронів;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнацій зазнав Куп’янський район, де пошкоджено

щонайменше 3 багатоквартирні та 3 приватні будинки,

підприємство,

будинок культури,

кінотеатр,

школу,

психоневрологічний інтернат,

територію току,

2 складські приміщення,

зерноочисну машину,

2 автомобілі,

гаражі.

Суттєві пошкодження — у Ізюмському районі:

2 багатоквартирні будинки,

4 приватні будинки,

клуб,

школа,

адмінбудівля,

автомобіль,

склад.

У Харкові минулого тижня ворог пошкодив

багатоквартирний будинок,

магазин,

АЗС,

виробничу споруду,

2 автомобіл

Підрозділи ДСНС загасили 38 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у

Богодухівському,

Ізюмському,

Куп’янському,

Лозівському,

Чугуївському,

Харківському районах області та

у Харкові.

Знешкоджено 469 вибухонебезпечних предметів.

На лінії фронту відбулося 1048 бойових зіткнень.