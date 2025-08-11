    
11.08.2025  20:48   Дмитро Колонєй

Протягом тижня росіяни вбили чотири людини та гатили по десяткам селищ Харківщини

Через обстріли Харківщини постраждали 43 людини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулого тижня, за даними ХОВА, російські окупанти обстріляли щонайменше 42 населені пункти Харківщини, у тому числі обласний центр.
 
Внаслідок обстрілів загинуло 4 мешканці Харківської області. Ще 43 людини зазнали поранень, серед них – 5 дітей: хлопці 14 і 15 років та дівчата 13, 15 і 17 років.
 
Також внаслідок підривів на вибухових пристроях постраждали 3 людей.
 
Минулого тижня під час ударів по цивільній інфраструктурі та жителям Харківської області російські загарбники застосували:
 
  • 2 ракети «Іскандер М»;
  • 60 некерованих авіаційних ракет;
  • 27 КАБ;
  • 7 БпЛА типу «Шахед»;
  • 35 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 20 fpv-дронів;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнацій зазнав Куп’янський район, де пошкоджено
  • щонайменше 3 багатоквартирні та 3 приватні будинки,
  • підприємство,
  • будинок культури,
  • кінотеатр,
  • школу,
  • психоневрологічний інтернат,
  • територію току,
  • 2 складські приміщення,
  • зерноочисну машину,
  • 2 автомобілі,
  • гаражі.
 
Суттєві пошкодження — у Ізюмському районі:
  • 2 багатоквартирні будинки,
  • 4 приватні будинки,
  • клуб,
  • школа,
  • адмінбудівля,
  • автомобіль,
  • склад.
 
У Харкові минулого тижня ворог пошкодив
  • багатоквартирний будинок,
  • магазин,
  • АЗС,
  • виробничу споруду,
  • 2 автомобіл
 
 
Підрозділи ДСНС загасили 38 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у
  • Богодухівському,
  • Ізюмському,
  • Куп’янському,
  • Лозівському,
  • Чугуївському,
  • Харківському районах області та
  • у Харкові.
 
Знешкоджено 469 вибухонебезпечних предметів. 
 
На лінії фронту відбулося 1048 бойових зіткнень.
 
