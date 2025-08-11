11.08.2025 20:48 Дмитро Колонєй
Протягом тижня росіяни вбили чотири людини та гатили по десяткам селищ Харківщини
Через обстріли Харківщини постраждали 43 людини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, минулого тижня, за даними ХОВА, російські окупанти обстріляли щонайменше 42 населені пункти Харківщини, у тому числі обласний центр.
Внаслідок обстрілів загинуло 4 мешканці Харківської області. Ще 43 людини зазнали поранень, серед них – 5 дітей: хлопці 14 і 15 років та дівчата 13, 15 і 17 років.
Також внаслідок підривів на вибухових пристроях постраждали 3 людей.
Минулого тижня під час ударів по цивільній інфраструктурі та жителям Харківської області російські загарбники застосували:
-
2 ракети «Іскандер М»;
-
60 некерованих авіаційних ракет;
-
27 КАБ;
-
7 БпЛА типу «Шахед»;
-
35 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Ланцет»;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
20 fpv-дронів;
-
4 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнацій зазнав Куп’янський район, де пошкоджено
-
щонайменше 3 багатоквартирні та 3 приватні будинки,
-
підприємство,
-
будинок культури,
-
кінотеатр,
-
школу,
-
психоневрологічний інтернат,
-
територію току,
-
2 складські приміщення,
-
зерноочисну машину,
-
2 автомобілі,
-
гаражі.
Суттєві пошкодження — у Ізюмському районі:
-
2 багатоквартирні будинки,
-
4 приватні будинки,
-
клуб,
-
школа,
-
адмінбудівля,
-
автомобіль,
-
склад.
У Харкові минулого тижня ворог пошкодив
-
багатоквартирний будинок,
-
магазин,
-
АЗС,
-
виробничу споруду,
-
2 автомобіл
Підрозділи ДСНС загасили 38 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у
-
Богодухівському,
-
Ізюмському,
-
Куп’янському,
-
Лозівському,
-
Чугуївському,
-
Харківському районах області та
-
у Харкові.
Знешкоджено 469 вибухонебезпечних предметів.
На лінії фронту відбулося 1048 бойових зіткнень.
