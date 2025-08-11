    
11.08.2025  21:19   Дмитро Колонєй

Посадовець Нацполіції Харківщини намагався вивезти ухилянтів

Оперативник з Харківщини намагався прокрутити злочинну схему, звільнений і служить у ЗСУ.


Як повідомляє РЕДПОСТ, заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовому автомобілі без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й намагався проїхати стаціонарний пост. 
 
Але, коли ввечері 9 серпня 2025 року в селі Торунь Хустського району він був зупинений для перевірки місцевими поліцейськими, останні з'ясували, що автомобіль Kia Sportage їхав із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу, як і те, що у салоні авто, крім поліцейського та жінки двоє чоловіків призовного віку, один із яких був у розшуку як особа, що ухиляється від призову на військову службу.
 
Наразі за цим фактом триває службове розслідування. Поліцейський звільнений з лав Нацполіції. Нині він мобілізований до лав ЗСУ.
 
