11.08.2025  21:32   Мирон Зелений

Ігор Терехов привітав будівельників з професійним святом (фото)

День будівельника відсвяткували 11 серпня у Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На урочистому заході міський голова Ігор Терехов підкреслив, що саме завдяки самовідданій праці будівельників Харків відроджується після масштабних руйнувань, яких зазнав внаслідок ворожої агресії. Він подякував усім, хто залишився в місті з початку повномасштабного вторгнення та продовжує працювати над відновленням Харкова.
 
«На долю міста випали важкі випробування: від початку війни були пошкоджені 12 тисяч будівель, з них 9 тисяч - житлові. Я бачу, як ви відбудовуєте їх після кожного удару. Завдяки вам у людей є надія на мирне життя, на те, що вони можуть залишатися в рідному місті. Ви будуєте підземні школи, укриття, допомагаєте нашим військовим, і я впевнений, що ми разом реалізуємо ще багато великих проєктів», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Для працівників галузі підготували святковий концерт, а кращим фахівцям мер вручив цінні подарунки - годинники.

Фотогалерея

Тэги:  харків, привітання, день будівельника, ігор терехов
