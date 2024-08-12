    
12.08.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.    

Вітер північно - західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 11 - 16°, вдень 23 - 28°.

Народні прикмети

У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
