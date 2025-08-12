12.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього дня Овну краще утриматися від прийняття важливих рішень або серйозних кроків. Є ризик сплутати бажане з дійсним. Навіть якщо з’явиться блискуча ідея, зірки радять зачекати з її реалізацією хоча б кілька днів. Натомість варто насолоджуватися повсякденними справами й залишити серйозні рішення на потім.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю, ймовірно, доведеться переглянути свою думку про якусь людину, подію або проблему. Він може зробити це, навіть не бажаючи: просто ситуація підкине йому нові факти, на які доведеться рахуватися. Щоб це на весь день не вибило Тельця з колії, зірки радять йому бути готовим до отримання несподіваної інформації та необхідності виявити гнучкість у якомусь питанні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У спілкуванні з оточуючими Близнюки здатні вперто стояти на своєму! У поєднанні з підвищеною уразливістю та емоційністю, до яких схиляє їх цей день, не дивно, якщо Близнюки стануть джерелом спекотних конфліктів. Зірки радять Близнюкам тримати свою дорогоцінну «єдино вірну» думку при собі, а якщо таки висловили – бути готовими піти на компроміс і навіть перепросити.

Рак (22 червня – 23 липня)

у Рака все має бути чудово: і душа, і думки, і робочий стіл! День схиляє його до того, щоб помічати навколо будь-які смітники, тому Рак щосили намагатиметься навести чистоту. Втім, не менше звичайного бруду (а може бути, навіть більше) його здатні вивести із себе недоліки оточуючих: їх неідеально чисті вчинки та слова. Навряд чи Рак зможе утриматися від спокуси сказати комусь про це прямо.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний поринути у суть речей, розбираючи будь-яке питання до атомів і молекул! Це може привести його до нових, у тому числі й несподіваних висновків. Навіть на найпростіші повсякденні справи проникливий Лев має шанс подивитися під новим кутом, знайшовши в них невидимі раніше нюанси. Ну а щодо людей навколо, то їм не позаздриш, – у них від Лева просто не існує таємниць!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може бути втягнута у справу чи розгляд, так чи інакше пов'язане з грошима. Це може бути все, що завгодно – від розмови з начальством про зарплату до банальної сварки з приводу надто великих витрат. Зірки радять Діві не гарячкуватись у таких розмовах і уникати непотрібних деталей. Зберігайте спокій і зосередьтеся на фактах – образи та взаємні претензії можуть завести вас надто далеко.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У голосі Терезів будуть раз у раз дзвеніти командирські нотки: вони здатні гарячитися, доводячи оточуючим свою правоту. День наділяє Терези стовідсотковою впевненістю в тому, що вони роблять, тому небажання навколишніх їм допомагати буде прирівняне до саботажу. Щоб день не пройшов у безглуздих суперечках, Терезам варто стримати свій запал і поменше тиснути на тих, хто з ними поряд. Зрештою, адже вони не прес і не ковзанка, то чому б просто не домовитися?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Хороший день для того, щоб внести ясність у відносини з кимось – якщо, звичайно, така потреба Скорпіона є. Те, про що Скорпіон не наважувався поговорити, питання, які він соромився поставити, – усе це може зробити без побоювання. День схиляє Скорпіона до того, щоб бути чесним, щирим та розуміючим співрозмовником. Це допоможе йому поговорити без претензій, до душі, навіть на найбільш делікатні теми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Впевненість Стрільця у якомусь питанні здатна дати збій. Те, в чому він був переконаний на всі сто відсотків, може раптом виявитися не таким, як він думав, здавшись несподіваною стороною. Втім, можливо, Стрілець і сам перегляне свою думку в якомусь питанні, помінявши його на протилежне. Іншими словами, Стрільцю слід бути готовим до змін, навіть якщо це «лише» зміни в його голові.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде схильний досконально розбиратися в будь-якому, навіть найдрібнішому, питанні! Неясність у справах чи словах буде його дратувати, змушуючи Козерога вникати до того часу, поки йому залишиться білих плям. Це дозволить йому уникати помилок та каверз. Щоправда, навколишнім часом може здаватися, що Козеріг знущається з них, – таку масу уточнюючих питань він здатний поставити!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій повинен вирішити, чого йому вже давно час позбутися у своєму житті, щоб звільнити місце для нового. Можливо, його тягнуть назад ідеї, що зжили себе, нездійсненні плани, вантаж нездійсненних зобов'язань, старі меблі або щось ще. Настав час перестати чіплятися за те, що нежиттєздатно! Можливо, Водолію доведеться попрощатися з якоюсь своєю ілюзією чи мрією, проте лише для того, щоб відкрити перед собою справжні перспективи!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби не будуть схильні до компромісів. «Так» – означає «так», «ні» – означає «ні», решта від лукавого. Така безапеляційна спроба поділити світ на чорне та біле обов'язково зіткнеться із протидією оточуючих. День схиляє Риб до підвищеної емоційності та правдолюбства, а тому будь-які їхні спроби з'ясувати стосунки закінчаться суперечкою. Щоб цього уникнути, Рибам слід позбутися ілюзії, що вони можуть комусь щось довести – це точно не вийде.