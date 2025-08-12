12.08.2025 07:30 Рита Парфенова

12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.





Мета свята - нагадати про роль молодих людей у ​​розвитку та побудові світу, та повсякденних проблем, які стоять на їхньому шляху.



Його встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) на пропозицію Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8—12 серпня 1998 року. Вперше Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.



Конференція рекомендувала організувати інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку Дня з метою підвищення поінформованості, особливо молоді, про Всесвітню програму дій щодо молоді до 2000 року та на наступний період, прийняту Асамблеєю у 1995 році.

* * *

Щороку 12 серпня у світі відзначають Всесвітній день слона. Ініціаторами свята стали канадські режисери Патрісія Сімс та Майкл Кларк разом із таїландським Фондом реінтродукції слонів. Мета цієї ініціативи – привернути увагу до проблеми збереження африканських та азіатських слонів.

За останні десятиліття чисельність цих тварин зменшилася на 62%. Однією з головних причин є браконьєрство: за статистикою, щодня близько 100 слонів гинуть через незаконний видобуток слонової кістки. З неї виготовляють рояльні клавіші, різьблені статуетки та шахові фігурки, що й досі користуються попитом на чорному ринку.

Всесвітній день слона покликаний нагадати, що захист цих тварин є спільним завданням для всього людства.

* * *

День української пісні відзначається щорічно 12 серпня. Це свято, яке було ініційоване журналістами, військовими, волонтерами та громадськими активістами, на честь першої пісні, виконаної у космосі українським космонавтом Павлом Поповичем 12 серпня 1962 року.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем 12 серпня вшановують мучеників Фотія та Анікіта. У народі ця дата відома як Аникита Громовержець, пов’язаний із завершенням сезону гроз та низкою обрядових заборон.



Наші предки вірили, що з цього часу грози більше не несуть загрози, адже святий мученик «виганяє» блискавки і грім за обрій. Вважалося, що Аникита «замикає» небо від бур, тож літо переходить у спокійнішу пору.



Народні прикмети й обряди цього дня супроводжувалися певними заборонами:

не орати, не копати та не працювати на городі, адже це час духовного оновлення, молитви та тиші;

не починати нових справ, щоб уникнути невдачі;

утримуватися від алкоголю та гучних розваг, зосереджуючись на роздумах і внутрішньому очищенні.

За Юліанським календарем 12 серпня православна церква вшановує пам’ять мученика Іоанна Воїна.



Серед сільськогосподарських робіт цього дня особливу увагу приділяли житу, яке вже дозрівало в полі. 12 серпня вважалося слушним часом не лише для початку збору врожаю, а й для засіву озимих культур.



У народі також дотримувалися кількох прикмет і заборон:

погані сни не радили розповідати до заходу сонця;

не можна було відмовляти в допомозі бездомним та безпорадним;

небажано вирушати в подорожі чи братися за вивчення нової інформації.

Такі правила вважалися оберегами від неприємностей і допомагали зберегти гармонію в господарстві та родині.

Також цього дня

У 1681 народився Вітус Берінг, російський мореплавець, офіцер Російського флоту, полярний дослідник.



1851 – американець Айзек Зінгер отримав патент на вдосконалену швейну машинку з човниковим стібком.



1865 – англійський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, або фенол, для дезінфекції інструментів та рук хірурга. Внаслідок цього смертність після хірургічних операцій впала втричі.



1877 - почалася всесвітня історія звукозапису: американський винахідник Томас Едісон зафіксував механічним способом на платівку мелодію "Mary Had A Little Lamb".



1882 – народився Вінсент Бендікс, американський винахідник автомобільного стартера.



1896 – на річці Клондайк знайдено золото. Ото вже спокусив собі лікті уряд Російської імперії, який продав Аляску всього п'ятьма роками раніше Союзу Американських штатів.



1930 – народився Джордж Сорос, американський фінансист та громадський діяч угорського походження.



1933 – відбувся перший матч футбольної збірної України (із Туреччиною).



1969 – народилася Таніта Тікарам, англійська співачка.



1981 – IBM випустила перший персональний комп'ютер.



1994 – відкрився рок-фестиваль "Вудсток-94", присвячений 25-річчю свого знаменитого попередника. І це єдине, чим він знаменний, якщо не брати до уваги безперервного дощу і бруду, в якому купалися глядачі.



1999 – в Україні ухвалено рішення про закриття всіх витверезників.



2000 – у Баренцевому морі зазнав катастрофи атомний підводний човен «Курськ». Офіційний звіт про загибель атомної субмарини в 2000 сторінок, опублікований в 2002 році Генеральним прокурором РФ Устиновим, говорить про те, що загибель "Курська" була викликана навчальною торпедою, яка вибухнула в торпедному відсіку. Цю версію багаторазово ставили під сумнів, але для 118 моряків це вже не має жодного значення.



2010 – у Луганську зафіксовано найвищу температуру в історії України +42°C.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.



за Юліанським календарем: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Сила, Силуан.