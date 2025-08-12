12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.
Мета свята - нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, та повсякденних проблем, які стоять на їхньому шляху.
Його встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) на пропозицію Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8—12 серпня 1998 року. Вперше Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.
Конференція рекомендувала організувати інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку Дня з метою підвищення поінформованості, особливо молоді, про Всесвітню програму дій щодо молоді до 2000 року та на наступний період, прийняту Асамблеєю у 1995 році.
* * *
Щороку 12 серпня у світі відзначають Всесвітній день слона. Ініціаторами свята стали канадські режисери Патрісія Сімс та Майкл Кларк разом із таїландським Фондом реінтродукції слонів. Мета цієї ініціативи – привернути увагу до проблеми збереження африканських та азіатських слонів.
За останні десятиліття чисельність цих тварин зменшилася на 62%. Однією з головних причин є браконьєрство: за статистикою, щодня близько 100 слонів гинуть через незаконний видобуток слонової кістки. З неї виготовляють рояльні клавіші, різьблені статуетки та шахові фігурки, що й досі користуються попитом на чорному ринку.
Всесвітній день слона покликаний нагадати, що захист цих тварин є спільним завданням для всього людства.
* * *
День української пісні відзначається щорічно 12 серпня. Це свято, яке було ініційоване журналістами, військовими, волонтерами та громадськими активістами, на честь першої пісні, виконаної у космосі українським космонавтом Павлом Поповичем 12 серпня 1962 року.
За Новоюліанським календарем 12 серпня вшановують мучеників Фотія та Анікіта. У народі ця дата відома як Аникита Громовержець, пов’язаний із завершенням сезону гроз та низкою обрядових заборон.
Наші предки вірили, що з цього часу грози більше не несуть загрози, адже святий мученик «виганяє» блискавки і грім за обрій. Вважалося, що Аникита «замикає» небо від бур, тож літо переходить у спокійнішу пору.
Народні прикмети й обряди цього дня супроводжувалися певними заборонами:
За Юліанським календарем 12 серпня православна церква вшановує пам’ять мученика Іоанна Воїна.
Серед сільськогосподарських робіт цього дня особливу увагу приділяли житу, яке вже дозрівало в полі. 12 серпня вважалося слушним часом не лише для початку збору врожаю, а й для засіву озимих культур.
У народі також дотримувалися кількох прикмет і заборон:
Такі правила вважалися оберегами від неприємностей і допомагали зберегти гармонію в господарстві та родині.
У 1681 народився Вітус Берінг, російський мореплавець, офіцер Російського флоту, полярний дослідник.
1851 – американець Айзек Зінгер отримав патент на вдосконалену швейну машинку з човниковим стібком.
1865 – англійський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, або фенол, для дезінфекції інструментів та рук хірурга. Внаслідок цього смертність після хірургічних операцій впала втричі.
1877 - почалася всесвітня історія звукозапису: американський винахідник Томас Едісон зафіксував механічним способом на платівку мелодію "Mary Had A Little Lamb".
1882 – народився Вінсент Бендікс, американський винахідник автомобільного стартера.
1896 – на річці Клондайк знайдено золото. Ото вже спокусив собі лікті уряд Російської імперії, який продав Аляску всього п'ятьма роками раніше Союзу Американських штатів.
1930 – народився Джордж Сорос, американський фінансист та громадський діяч угорського походження.
1933 – відбувся перший матч футбольної збірної України (із Туреччиною).
1969 – народилася Таніта Тікарам, англійська співачка.
1981 – IBM випустила перший персональний комп'ютер.
1994 – відкрився рок-фестиваль "Вудсток-94", присвячений 25-річчю свого знаменитого попередника. І це єдине, чим він знаменний, якщо не брати до уваги безперервного дощу і бруду, в якому купалися глядачі.
1999 – в Україні ухвалено рішення про закриття всіх витверезників.
2000 – у Баренцевому морі зазнав катастрофи атомний підводний човен «Курськ». Офіційний звіт про загибель атомної субмарини в 2000 сторінок, опублікований в 2002 році Генеральним прокурором РФ Устиновим, говорить про те, що загибель "Курська" була викликана навчальною торпедою, яка вибухнула в торпедному відсіку. Цю версію багаторазово ставили під сумнів, але для 118 моряків це вже не має жодного значення.
2010 – у Луганську зафіксовано найвищу температуру в історії України +42°C.
за Новоюліанським календарем: Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.
за Юліанським календарем: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Сила, Силуан.
Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.
Вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
