12.08.2025 08:13 Рита Парфенова

У Харкові 12 серпня прогнозують сильний вітер

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області, що може вплинути на роботу підприємств і транспорт.



Фото з відкритих джерел

Удень 12 серпня у Харкові та по області очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Рівень небезпечності – І (жовтий).

Метеорологи закликають жителів бути уважними та обережними.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.