У Харкові 12 серпня прогнозують сильний вітер

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області, що може вплинути на роботу підприємств і транспорт.
Удень 12 серпня у Харкові та по області очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.
Рівень небезпечності – І (жовтий).
Метеорологи закликають жителів бути уважними та обережними.
Комментариев: 0
Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.
Вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.
влажность:
давление:
ветер: