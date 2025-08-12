    
12.08.2025  08:38   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі в природних екосистемах

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж від обстрілів, проте пожежники ліквідували вісім загорянь за добу.

пожежа в екосистемі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 11 по 12 серпня на Харківщині не зафіксовано жодної пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Водночас рятувальники ліквідували три загоряння у природних екосистемах на площі близько одного гектара.

Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди. З них вісім – на гасіння пожеж, дві – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, п’ять – на допомогу населенню, один – на чергування та ще сім – на інші виклики.

Піротехнічні підрозділи за цей час вилучили та знешкодили 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

