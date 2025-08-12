Рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі в природних екосистемах

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж від обстрілів, проте пожежники ліквідували вісім загорянь за добу.
Протягом доби з 11 по 12 серпня на Харківщині не зафіксовано жодної пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Водночас рятувальники ліквідували три загоряння у природних екосистемах на площі близько одного гектара.
Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди. З них вісім – на гасіння пожеж, дві – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, п’ять – на допомогу населенню, один – на чергування та ще сім – на інші виклики.
Піротехнічні підрозділи за цей час вилучили та знешкодили 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час покосу трави поблизу Куп’янська аграрії натрапили на авіабомбу, яку сапери оперативно знешкодили.
