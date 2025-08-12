12.08.2025 09:00 Рита Парфенова

Бої на Харківщині: 15 зіткнень на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках

Сили оборони України відбили штурми окупантів у районах Вовчанська, Колодязного, Дворічанського, а також біля кількох населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень. Сили оборони України діяли в районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне та Дворічанське, де противник намагався прорвати оборону.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупаційних військ. Бої точилися поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, Куп’янська, Загризового та Богуславки. Усі штурмові дії противника були відбиті.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти намагалися прорватися в районах Вовчанська, Колодязного та Степової Новоселівки.