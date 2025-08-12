    
12.08.2025  09:27   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: поранений чоловік у Куп’янську, зафіксовано нові воєнні злочини (фото)

Російські війська вдарили по трьох районах Харківщини з артилерії, FPV-дронів і БпЛА. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура, поліція розслідує нові епізоди воєнних злочинів.


Впродовж останньої доби російські війська обстрілювали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони, використовуючи артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Куп’янську внаслідок атаки FPV-дроном поранено чоловіка, пошкоджено кілька будинків. У Дергачівській громаді безпілотник влучив у дах житлового будинку, зачепивши припаркований поруч автомобіль. В Ізюмському районі зафіксовано влучання FPV-дрона біля входу до бомбосховища.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У селі Малий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

11 серпня поліція Харківщини провела 12 оглядів місць подій та внесла відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними з воєнними злочинами. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на території області задокументовано 25 927 таких злочинів.

Триває евакуація з населених пунктів під постійними обстрілами. 11 серпня з Куп’янського району правоохоронці вивезли п’ятьох місцевих мешканців. Виїзд із небезпечних територій можна узгодити, звернувшись на лінію 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що  під час покосу трави поблизу Куп’янська аграрії натрапили на авіабомбу, яку сапери оперативно знешкодили.

