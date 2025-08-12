    
12.08.2025  09:47   Рита Парфенова

У Харкові обмежать рух на узвозі Клочківському та змінять маршрут трамвая №12

З 12 по 15 серпня у Харкові частково обмежать рух транспорту та змінять маршрут громадського транспорту через роботи «Харківзеленбуду».


Фото з відкритих джерел

У Харкові з 8:00 до 16:00 12–15 серпня на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, діятимуть обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Обмеження руху пов’язано з проведенням робіт СКП «Харківзеленбуд». Проїзд забезпечуватиметься вільною від робіт смугою, а трамваї на цій ділянці курсуватимуть без перешкод.

Крім того, 13 та 14 серпня з 9:30 до 16:00 буде зупинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, проспекті Незалежності, вулицях Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицькій, майдані Іподрому — від вулиці Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». У цей час трамвай №12 не курсуватиме.

На заміну вийде тимчасовий автобус №12, який рухатиметься за маршрутом: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.

