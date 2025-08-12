12.08.2025 10:17 Рита Парфенова

Посеред дня в Харкові сталося пограбування: з чоловіка зірвали золотий ланцюжок

Удень 12 серпня у Харкові чоловік відібрав у 52-річного потерпілого золотий ланцюжок із кулоном. Зловмисника швидко затримали поліція.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Посеред дня у Холодногірському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік зірвав із шиї 52-річного місцевого жителя золотий ланцюжок із кулоном і втік з місця події.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу зловмисника. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили викрадений ланцюг.

За фактом грабежу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомлений про підозру.

За скоєне нападнику загрожує до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 37-річний рецидивіст на Харківщині, увійшовши в довіру до літньої жінки, побив її та викрав гроші й документи.