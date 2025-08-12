Посеред дня в Харкові сталося пограбування: з чоловіка зірвали золотий ланцюжок

Удень 12 серпня у Харкові чоловік відібрав у 52-річного потерпілого золотий ланцюжок із кулоном. Зловмисника швидко затримали поліція.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Посеред дня у Холодногірському районі Харкова 38-річний раніше судимий чоловік зірвав із шиї 52-річного місцевого жителя золотий ланцюжок із кулоном і втік з місця події.
Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу зловмисника. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили викрадений ланцюг.
За фактом грабежу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомлений про підозру.
За скоєне нападнику загрожує до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.
