Харків’ян просять не користуватися потужними приладами ввечері

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання через погіршення погоди.
Зараз особливо важливо економити електроенергію у вечірні години з 17:00 до 22:00 – варто уникати одночасного ввімкнення потужних приладів.
Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак. На енергетичних об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Через негоду – грозу та сильний вітер – на ранок знеструмлено 111 населених пунктів у семи областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Очікується, що до кінця доби всі будуть підключені.
Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому слідкуйте за оновленнями на сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
