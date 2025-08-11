11.08.2025 12:02 Рита Парфенова

Харків’ян просять не користуватися потужними приладами ввечері

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання через погіршення погоди.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго», енергоспоживання сьогодні, 11 серпня, станом на 9:30 зросло на 6,8% у порівнянні з аналогічним часом минулого робочого дня – п’ятниці. Це пов’язано з хмарною погодою та дощем, які знизили ефективність побутових сонячних електростанцій, через що зросло навантаження на загальну мережу.

Зараз особливо важливо економити електроенергію у вечірні години з 17:00 до 22:00 – варто уникати одночасного ввімкнення потужних приладів.

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак. На енергетичних об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через негоду – грозу та сильний вітер – на ранок знеструмлено 111 населених пунктів у семи областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Очікується, що до кінця доби всі будуть підключені.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому слідкуйте за оновленнями на сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

