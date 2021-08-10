10.08.2021 16:11

Саржин яр в Харькове летним вечером (фото)

Небольшой фотоотчет из Саржиного яра - парка, проект реконструкции которого в 2020 году получил Гран-при Первой Национальной премии по ландшафтной архитектуре и садового дизайна в номинации «Реновация и ревитализация территорий».



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Саржин Яр - природный оазис внутри мегаполиса. В длину он простирается на более чем 12 километров. После реконструкции кроме самого источника появилось несколько локаций.

Тут есть как места для релакса, так и для физкультуры, велосипедные дорожки и озеро для ловли рыбы. Также в яру оборудован детский городок и комплекс для воркаута.

Ежедневно Саржин Яр посещают более 10 000 харьковчан.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что харьковские Урбан-парки и Саржин Яр вошли в 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине.

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