10.08.2021 16:00

Рейтинг Терехова защищает Харьков от раскачки ситуации в городе, – Карасев

Политолог назвал причины, по которым предвыборная ситуация в Харькове остается стабильной.

Директор “Института глобальных стратегий” Вадим Карасев полагает, что предсказуемый сценарий мэрских выборов идет на пользу Харькову. Благодаря этому город сохраняет политическую стабильность, а все попытки раскачать ситуацию до сих заканчивались неудачами.

«В Офисе президента заявили о том, что ситуация в Харькове в контексте выборов мэра выглядит предсказуемой и стабильной. Действительно, социологические опросы показывают стабильный рост рейтинга Терехова.

Прогноз результатов осенней кампании, скорее всего, будет в рамках нынешних социологических данных. В Офисе президента высказали в общем-то очевидную мысль. Рейтинг Терехова защищает и городские власти, и сам Харьков от попыток расшатать политическую ситуацию в городе», – такую оценку дал Карасев.

При этом эксперт отметил, что стратегия Терехова сосредоточена на вопросах Харькова.

«Пока неясно как отразятся на мэрских выборах метания Добкина, как удержит свои позиции “Слуга народа” после скандалов с главой облсовета и главой ОГА, намерение генерала Верхогляда стать губернатором, открытые дела против “Нацкорпуса”. Тем не менее, на мэрской кампании это пока не отразилось. В городе сохраняется стабильная обстановка, в том числе, благодаря сфокусированности команды Терехова на городской проблематике.

Команда Терехова в своей стратегии стремится избегать излишней «политизации», выстраивать свою репутацию избегая скандалов и конфликтов. И ставка городских властей на поддержку горожан, на про-городскую политику дает свои результаты», – считает политолог.

Напомним, что согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», Игорь Терехов более чем в два раза опережает Михаила Добкина — 42,9% против 17,8%.

Напоминаем, ранее мы писали, о том, что, по мнению Тимошенко, Терехов спокойно выиграет выборы