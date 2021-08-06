06.08.2021 15:05

Тимошенко считает, что Терехов спокойно выиграет выборы

Несмотря на то, что один из кандидатов раскачивает ситуацию через СМИ, ситуация в Харькове накануне выборов мэра остается стабильной.



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Об этом в интервью Forbes, затронувшем ход выборов в Харькове, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В Харькове есть два основных кандидата (нынешний руководитель города Игорь Терехов и экс-мэр Михаил Добкин. – Ред.). Я как заместитель главы Офиса президента не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин. – Ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов», – сказал Тимошенко.

Также замглавы Офиса президента отметил, что в Харькове активно выполняются программы по развитию инфраструктуры, в частности, «Большая стройка». Никакой угрозы для реализации проектов выборы не несут.

Кроме того, замглавы ОП высоко оценил недавние достижения Харькова, в частности, по реконструкции зоопарка: «У них много проектов, которых нет нигде на территории Украины. Например, в этом году откроется самый крутой зоопарк в Восточной Европе».

Что же касается социологических опросов, на которые ссылается Игорь Терехов, речь идет о недавнем исследованиигруппы «Рейтинг», которое показало, что Игорь Терехов более чем в два раза опережает Михаила Добкина— 42,9% против 17,8%.