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06.08.2021  15:05   

Тимошенко считает, что Терехов спокойно выиграет выборы

Несмотря на то, что один из кандидатов раскачивает ситуацию через СМИ, ситуация в Харькове накануне выборов мэра остается стабильной.


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Об этом в интервью Forbes, затронувшем ход выборов в Харькове, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 
 
«В Харькове есть два основных кандидата (нынешний руководитель города Игорь Терехов и экс-мэр Михаил Добкин. – Ред.). Я как заместитель главы Офиса президента не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин. – Ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов», – сказал Тимошенко. 
 
Также замглавы Офиса президента  отметил, что в Харькове активно выполняются программы по развитию инфраструктуры, в частности, «Большая стройка». Никакой угрозы для реализации проектов выборы не несут. 
Кроме того, замглавы ОП высоко оценил недавние достижения Харькова, в частности, по реконструкции зоопарка: «У них много проектов, которых нет нигде на территории Украины. Например, в этом году откроется самый крутой зоопарк в Восточной Европе».
 
Что же касается социологических опросов, на которые ссылается Игорь Терехов, речь идет о недавнем исследованиигруппы «Рейтинг», которое показало, что Игорь Терехов более чем в два раза опережает Михаила Добкина— 42,9% против 17,8%.
Источник:   Forbes
 Тэги:  выборы, харьков
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