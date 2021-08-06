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06.08.2021  15:20   

Харьковские таможенники на Гоптовке изъяли холодное оружие у украинца

Харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка» пресекли незаконную попытку перемещения ножей через государственную границу.

На "Гоптовке" изъяли запрещенные предметы. Харьков Новости
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
Сообщается, что 43-летний гражданин Украины, следовавший из России через «зеленый» коридор не сообщил  пограничникам о наличии запрещенных предметов. В ходе досмотра личных вещей гражданина в ручной поклаже были обнаружены три металлических изделия, напоминающие ножи.
 
Согласно действующему законодательству Украины, предметы с признаками холодного оружия имеют ограничение на перемещение государственной границы, а также подлежат обязательному письменному декларированию. Одновременно с этим граждане должны предоставить разрешение на ношение таких предметов. Отмечается, что пересекавший границу гражданин таких документов не имел.
 
По итогу осмотра и проверок на мужчину был составлен протокол о нарушении таможенного законодательства по статье 472.Таможенного кодекса Украины. Запрещенные предметы были изъяты и отправлены на экспертизу.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о гражданине, который пытался попасть в Украину с морским кортиком.
Источник:   Слобожанская таможня Гостаможслужбы Украины
 Тэги:  таможня, харьков
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