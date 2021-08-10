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10.08.2021  14:43   

Аварийное отключение воды в Харькове 11-12 августа. Список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов Харькова, ввиду ремонтных работ, отключат воду.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Диспетчерскую службу 1562, 11 и 12 августа 2021 года будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов. 
 
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08.00 11 августа до 12:00 12 августа будет прекращено водоснабжение: 
 
части Шевченковского района, ограниченной 
 
 - р. Лопань, Окружной дороге в пос. Пятихатки, территории лесопарка, Белгородским шоссе, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Синельникова, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Коваля, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковский 
 
части Киевского района, ограниченной 
 
 - Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частный сектор), ул. Чуйковский, ул. Саперной, Журавлевском гидропарке, г. Харьков, ул. Исаевская, ул. Астраханской, ул. Омской, ул. Кантемира, территории завода «ФЭД» 
 - пос. Малая Даниловка, пос. Чайковка. 
 
В целях заблаговременного получения данных по вашему адресу об отключении отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, лифтового хозяйства и внутридомовых электросетей предлагаем воспользоваться функционалом Telegram-Чат-боту «Kharkiv1562», который объединяет базы данных о плановых и аварийных отключениях услуг КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети» и КСП «Харкивгорлифт»».
 
В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Тэги:  отключение воды, харьков
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