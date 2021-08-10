10.08.2021 14:43

Аварийное отключение воды в Харькове 11-12 августа. Список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов Харькова, ввиду ремонтных работ, отключат воду.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Диспетчерскую службу 1562, 11 и 12 августа 2021 года будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08.00 11 августа до 12:00 12 августа будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района, ограниченной

- р. Лопань, Окружной дороге в пос. Пятихатки, территории лесопарка, Белгородским шоссе, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Синельникова, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Коваля, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковский

части Киевского района, ограниченной

- Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частный сектор), ул. Чуйковский, ул. Саперной, Журавлевском гидропарке, г. Харьков, ул. Исаевская, ул. Астраханской, ул. Омской, ул. Кантемира, территории завода «ФЭД»

- пос. Малая Даниловка, пос. Чайковка.

В целях заблаговременного получения данных по вашему адресу об отключении отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, лифтового хозяйства и внутридомовых электросетей предлагаем воспользоваться функционалом T elegram-Чат-боту «Kharkiv1562» , который объединяет базы данных о плановых и аварийных отключениях услуг КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети» и КСП «Харкивгорлифт»».

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду