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10.08.2021  14:10   

Лукашенко обвинил Добкина в финансировании акций протеста в Беларуси (видео)

Президент Беларуси заявил о связях Добкина со спецслужбами западных стран.

Лукашенко обвинил Добкина в финансировании акций протеста
 
Лукашенко обвинил  Добкина  в финансировании акций протеста.
 
"Это уже установлено!" - заявил президент Беларуси о связях Добкина со спецслужбами западных стран. 
 
"Мерзавец перечислял деньги сюда на протестные акции, а там связан со спецслужбами!" - уверяет Александр Лукашенко.
 
Ранее мы сообщали, что в штабе Добкина, наконец-то, подтвердили, что газета «Время Добкина» принадлежит им.
 
 
 
Тэги:  добкин, харьков
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