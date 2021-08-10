Лукашенко обвинил Добкина в финансировании акций протеста в Беларуси (видео)

Президент Беларуси заявил о связях Добкина со спецслужбами западных стран.
В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
На Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.
Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию.
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