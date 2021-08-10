Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В газовых трубах вода: житель Дергачей оставил 29 абонентов без газа
10.08.2021  13:34   

В газовых трубах вода: житель Дергачей оставил 29 абонентов без газа

В газовой сети города Дергачи оказалась вода вместо газа.


Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковгаз».
 
Отмечается, что 9 августа поступило сообщение газовщикам об отсутствии газоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по улице Сумской шлях, 176-Б в Дергачах, а также в двух домах частного сектора.
 
В ходе обследования газотранспортной системы была установлена причина неисправности. Собственник одной из квартир самовольно и несанкционированно совершил подключение газового водонагревателя в своей квартире с техническими нарушениями.
 
В результате данных манипуляций жители многоквартирного дома и два частных домовладения получили вместо газа воду.
 
Отмечается, что возобновлять функционирование газоснабжения «кулибину» придется за собственные средства.
 
В компании «Харьковгаз» советуют своим клиентам обращаться только к специалистам для подключения оборудования.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о воровстве газа жителями Богодухова.
 
Источник:   АО "Харьковгаз"
 Тэги:  харьковгаз, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 ЖКХ На Харьковщине газовщики оставили подъезд многоэтажки без газа 30.12 Криминал и происшествия В Харьковской области продолжают воровать газ 24.12 Криминал и происшествия Газовщики обнаружили опасную для жизни врезку в магистраль – Харьковгаз
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 