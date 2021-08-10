10.08.2021 13:34

В газовых трубах вода: житель Дергачей оставил 29 абонентов без газа

В газовой сети города Дергачи оказалась вода вместо газа.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковгаз».

Отмечается, что 9 августа поступило сообщение газовщикам об отсутствии газоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по улице Сумской шлях, 176-Б в Дергачах, а также в двух домах частного сектора.

В ходе обследования газотранспортной системы была установлена причина неисправности. Собственник одной из квартир самовольно и несанкционированно совершил подключение газового водонагревателя в своей квартире с техническими нарушениями.

В результате данных манипуляций жители многоквартирного дома и два частных домовладения получили вместо газа воду.

Отмечается, что возобновлять функционирование газоснабжения «кулибину» придется за собственные средства.

В компании «Харьковгаз» советуют своим клиентам обращаться только к специалистам для подключения оборудования.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о воровстве газа жителями Богодухова.