На Харьковщине газовщики оставили подъезд многоэтажки без газа

Жильцы подъезда жалуются, что газовщики и местные коммунальные службы "футболят" людей друг к другу.
Свое возмущение жители подъезда опубликовали в социальных сетях. Они рассказали, что в пятницу, 23 апреля, сотрудники АО "Харьковгаз" приехали на вызов по адресу: г. Первомайский, микрорайон 3, дом 8. Жильцы сообщали, что чувствуют запах газа в подъезде. Чтобы не допустить дальнейшего распространения газа, было принято решение демонтировать вентиль на входе газопровода в подъезд.
На предприятии заявили, что возобновят поставку газа жильцам подъезда после того, как управляющая компания/собственник заменит неисправное устройство на газопроводе.
На данный момент (27 апреля, ред.), сообщают возмущенные жильцы, люди сидят без газа. Они сетуют на то, что сотрудники "Харьковгаз" отправляют их в КП "Жилсервис", а те, в свою очередь, отправляют людей снова в "Харьковгаз", аргументируя тем, что на балансе коммунального предприятия вовсе нет ни одного дома.
И действительно, зайдя на сайт Первомайского городского совета, мы видим, что КП "Жилсервис" является управляющей компанией целого перечня домов, а не балансодержателем.
Мы связались с главным инженером коммунального предприятия "Жилсервис" Владимиром Бондарчуком. Он рассказал, что предприятие не может заменить запорную арматуру, так как не имеет лицензии на данные работы. В свою очередь и средства на покупку данного оборудования не могут выделить, так как нет на это оснований. По его словам, все средства на замену аварийного крана газопровода заложены в "газовый" тариф и жильцы дома априори уже оплатили его замену. Главный инженер переживает за то, что многие жильцы сейчас перейдут на электроплиты и электросети попросту не выдержат такой нагрузки.
А в пресс-службе АО "Харьковгаз", в свою очередь, напомнили, что "согласно Закона про жилищно-коммунальные услуги отвечают и обслуживают газопроводы домов собственники, балансодержатели, управители домов и за свой счет проводят их обслуживание. Харьковгаз имеет право включить газ, когда собственники, балансодержатели дома проведут замену неисправного крана. В аварийный газопровод дома "Харьковгаз" не имеет права пускать газ".
А пока 36 семей этого дома остаются заложниками выяснения отношений между организациями.
Ранее сообщалось, что в Мерефе, под фундаментом одного из частных домов по ул. Л. Украинки, специалисты АО "Харьковгаз" обнаружили несанкционированный резиновый газопровод.
В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
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